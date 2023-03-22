Блэк Чайна называет свое решение уменьшить грудь и ягодицы самым правильным в жизни

34-летняя модель Блэк Чайна уменьшила грудь и пятую точку, убрав оттуда силикон, считая, что поступила правильно.

Американская звезда подиума Блэк Чайна убеждена, что поступила правильно, когда убрала силикон из груди и ягодиц, тем самым уменьшив свои формы.

В своих соцсетях 34-летняя модель выложила видео, в котором рассказывает, что решилась на операцию, которая изменила ее жизнь в лучшую сторону.

Чайна рассказала, что увеличивала грудь и пятую точку, когда ей было 19 лет, не задумываясь, какие осложнения может вызвать такое оперативное вмешательство.

К счастью, у нее самой не было сумасшедших осложнений после, но она знает многих девушек, у которых возникли огромные проблемы со здоровьем из-за желания иметь силиконовую грудь и ягодицы.

Модель призвала подписчиц не "издеваться" над собой таким образом.