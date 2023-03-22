Блэк Чайна называет свое решение уменьшить грудь и ягодицы самым правильным в жизни
34-летняя модель Блэк Чайна уменьшила грудь и пятую точку, убрав оттуда силикон, считая, что поступила правильно.
Американская звезда подиума Блэк Чайна убеждена, что поступила правильно, когда убрала силикон из груди и ягодиц, тем самым уменьшив свои формы.
В своих соцсетях 34-летняя модель выложила видео, в котором рассказывает, что решилась на операцию, которая изменила ее жизнь в лучшую сторону.
Чайна рассказала, что увеличивала грудь и пятую точку, когда ей было 19 лет, не задумываясь, какие осложнения может вызвать такое оперативное вмешательство.
К счастью, у нее самой не было сумасшедших осложнений после, но она знает многих девушек, у которых возникли огромные проблемы со здоровьем из-за желания иметь силиконовую грудь и ягодицы.
Модель призвала подписчиц не "издеваться" над собой таким образом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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