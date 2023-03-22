Супруга Назарова Васильева высказалась о заведении дела на актера
Актриса Ольга Васильева, являющаяся законной супругой и коллегой Дмитрия Назарова, высказалась о том, что думает по поводу заведения на мужа административного дела по поводу дискредитации тем военных сил России.
Административное дело на сайте Мосгорсуда против Дмитрия Назарова появилось 21 марта.
Представители СМИ обратились за комментариями к актеру, но тот ничего высказывать по поводу не стал.
Зато жена и коллега Назарова Ольга Васильева продемонстрировала, что ни ее, ни ее возлюбленного это особо не заботит.
Актриса заявила, что они трудятся в поте лица на гастролях, а о таких вещах им попросту думать некогда.
Сейчас пара гастролирует по израильским городам, а поселились они пока в Каннах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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