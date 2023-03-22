Премьер-министр Греции объявил о досрочных выборах в мае после железнодорожной катастрофы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил во вторник о досрочных выборах, после многочисленных протестов, вызванных железнодорожной катастрофой.
«Я могу с уверенностью сказать вам, что выборы пройдут в мае», — заявил лидер консервативной партии «Новая демократия» в интервью частному телеканалу «Альфа», которое касалось катастрофы 28 февраля, где в столкновении поездов погибли 57 человек.
Изначально выборы в законодательные органы были назначены на июль.
По мнению экспертов, в создавшейся ситуации возможны несколько этапов выборов, пока не будет сформирована новая коалиция власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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