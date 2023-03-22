Лолита наконец научилась выбирать мужчин
Лолита Милявская, у которой неудач в личной жизни было более, чем достаточно, рассказала, что наконец-то научилась выбирать достойных избранников.
Исполнительница Лолита Милявская стала гостьей Ютуб-проекта "Вопрос ребром".
Артистка призналась, что среди ее избранников в основном те, кто значительно младше ее. Это происходит по той причине, что с ровесниками ей скучно.
Молодые же полны энергии, как и Лолита. Вместе они путешествуют по горам, посещают музеи и бурно обсуждают увиденное.
Знаменитость не стала скрывать, что и сотрудники ее все как на подбор люди энергичные, которые не унывают, как бы не было трудно.
С новым возлюбленным Лолита встречается уже год и старается уберечь эти отношения, так как этот человек очень дорог исполнительнице.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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