Лолита наконец научилась выбирать мужчин

Лолита Милявская, у которой неудач в личной жизни было более, чем достаточно, рассказала, что наконец-то научилась выбирать достойных избранников.

Исполнительница Лолита Милявская стала гостьей Ютуб-проекта "Вопрос ребром".

Артистка призналась, что среди ее избранников в основном те, кто значительно младше ее. Это происходит по той причине, что с ровесниками ей скучно.

Молодые же полны энергии, как и Лолита. Вместе они путешествуют по горам, посещают музеи и бурно обсуждают увиденное.

Знаменитость не стала скрывать, что и сотрудники ее все как на подбор люди энергичные, которые не унывают, как бы не было трудно.

С новым возлюбленным Лолита встречается уже год и старается уберечь эти отношения, так как этот человек очень дорог исполнительнице.