В результате землетрясений в Афганистане и Пакистане погибло несколько человек
Сильное землетрясение потрясло некоторые районы Пакистана, Афганистана и Индии во вторник вечером.
В Пакистане местный орган гражданской защиты в северной провинции Хайбер-Пахтунхва сообщил о девяти погибших и не менее 44 раненых. Сообщалось о нескольких раненых из Афганистана.
По данным Пакистанского метеорологического управления, землетрясение в столице Исламабаде имело магнитуду 6,8.
Немецкий исследовательский центр наук о Земле в Потсдаме оценил на своем веб-сайте силу землетрясения в 6,5 балла и локализовал землетрясение на глубине около 180 километров. По данным исследовательского центра, землетрясение такой силы и глубины обычно не вызывает немедленных повреждений.
Землетрясение ощущалось далеко на севере, вплоть до Казахстана. В социальных сетях были размещены видеоролики, на которых местные жители южных городов Шымкент и Тарас центральноазиатской страны экстренно выбегают на улицы.
Подобные стихийные бедствия часто происходят в районе Гиндукуша, где сходятся Аравийская, Индийская и Евразийская плиты.
Летом 2022 года более 1000 человек погибли в результате разрушительного землетрясения в приграничном районе между Афганистаном и Пакистаном.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Наталья Гончарова
Никита Пресняков, переехавший в Америку, пишет саундтрек для российского сериала Триггер
Исполнитель Никита Пресняков после того, как перебрался в Штаты, получил работу в РФ. Ему доверено написание саундтрека к продолжению популярного российского сериала "Триггер", главную роль в котором сыграл Максим Матвеев.Подробнее...
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Асмус назвала настоящую причину того, почему не съезжает из особняка Харламова, с которым развелась еще в 2020 году
Актриса Кристина Асмус заявляла раньше, что не съезжает из загороднего особняка экс-супруга, комика Гарика Харламова из-за того, что тот запрещает ей делать это. Причина оказалась совсем в другом.Подробнее...