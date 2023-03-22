В результате землетрясений в Афганистане и Пакистане погибло несколько человек

Сильное землетрясение потрясло некоторые районы Пакистана, Афганистана и Индии во вторник вечером.

В Пакистане местный орган гражданской защиты в северной провинции Хайбер-Пахтунхва сообщил о девяти погибших и не менее 44 раненых. Сообщалось о нескольких раненых из Афганистана.

По данным Пакистанского метеорологического управления, землетрясение в столице Исламабаде имело магнитуду 6,8.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле в Потсдаме оценил на своем веб-сайте силу землетрясения в 6,5 балла и локализовал землетрясение на глубине около 180 километров. По данным исследовательского центра, землетрясение такой силы и глубины обычно не вызывает немедленных повреждений.

Землетрясение ощущалось далеко на севере, вплоть до Казахстана. В социальных сетях были размещены видеоролики, на которых местные жители южных городов Шымкент и Тарас центральноазиатской страны экстренно выбегают на улицы.

Подобные стихийные бедствия часто происходят в районе Гиндукуша, где сходятся Аравийская, Индийская и Евразийская плиты.

Летом 2022 года более 1000 человек погибли в результате разрушительного землетрясения в приграничном районе между Афганистаном и Пакистаном.