Татьяна Васильева пожаловалась, что большая часть ее мизерной пенсии уходит на оплату коммунальных услуг
Актриса Татьяна Васильева рассказала, какую сумму ежемесячно тратит на оплату услуг ЖКХ. Также артистка призналась, что эти расходы составляют большую часть от ее пенсии.
Актриса Татьяна Васильева продолжает активно трудится по профессии, так как пенсии, которую она получает? вряд ли хватит на то, чтобы жить достойно.
Знаменитость сообщила, что ее ежемесячное пособие составляет всего 30 000 российских рублей. Государство так оценило заслуги артистки, которая всю жизнь отдала сцене и экрану.
Только за квартиру Васильева платит каждый месяц 10 000 рублей. А еще старается помогать финансово детям и внукам. Конечно, помощи от государства на все не хватает.
На днях звезде экрана и сцены исполнилось 76 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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