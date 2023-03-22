Вдова Грачевского Белоцерковская призналась, что чувствует присутствие покойного мужа дома
Вдова создателя юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала, что ощущает присутствие покойного супруга дома.
Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская приняла решение вместе с маленьким сыном переехать в Москву.
Дело в том, что молодая женщина не может находится в семейном особняке Грачевского, чувствуя его присутствие здесь. По этой причине вдова испытывает жуткое ощущение.
Екатерина тяжело переживала кончину мужа, который скончался в 2021 году от коронавирусной инфекции. В тот день возлюбленная режиссера вмиг стала седой и перестала есть.
Позднее Белоцерковская все же нашла в себе силы жить из-за сына Филиппа, который был тогда совсем малышом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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