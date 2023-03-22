Асмус назвала настоящую причину того, почему не съезжает из особняка Харламова, с которым развелась еще в 2020 году
Актриса Кристина Асмус заявляла раньше, что не съезжает из загороднего особняка экс-супруга, комика Гарика Харламова из-за того, что тот запрещает ей делать это. Причина оказалась совсем в другом.
Кристина Асмус находится на пике своей популярности, а потому может позволить себе покупку жилой недвижимости, но она этого не делает.
Знаменитость продолжает проживать под одной крышей со своим бывшим мужем Гариком Харламовым, который, по словам Кристины, отказывается приобретать ей и дочери квартиру.
Теперь же звезда экрана заявляет, что не желает жить в загазованной Москве, а свежий воздух, где находится особняк бывшего оказывает на нее благотворное влияние.
Асмус утверждает, что наслаждается размеренным ритмом жизни, который царит за городом, и с удовольствием "копается в земле".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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