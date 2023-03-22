Макаревич сообщил, что совсем не скучает по родному государству
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич заявил, что никакой тоски по родине у него нет.
Исполнитель Андрей Макаревич заявил, что ему некогда скучать по России, так как у него куча дел. Об этом лидер группы "Машина времени" сообщил в интервью Ютуб-каналу "Книжный чел".
Артист добавил, что если бы сидел без дела, то скорее бы стал тосковать по любимой работе, но не как по РФ.
В российском государстве у Макаревича сейчас нет шансов заниматься профессией, а поэтому лучше сейчас в Израиле, где он и находится.
Среди плюсов израильского государства певец отметил также всегда хорошую погоду, солнце, чего родина ему дать не может.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья Гончарова
Никита Пресняков, переехавший в Америку, пишет саундтрек для российского сериала Триггер
Исполнитель Никита Пресняков после того, как перебрался в Штаты, получил работу в РФ. Ему доверено написание саундтрека к продолжению популярного российского сериала "Триггер", главную роль в котором сыграл Максим Матвеев.Подробнее...
-
-
-
Наталья Гончарова
Асмус назвала настоящую причину того, почему не съезжает из особняка Харламова, с которым развелась еще в 2020 году
Актриса Кристина Асмус заявляла раньше, что не съезжает из загороднего особняка экс-супруга, комика Гарика Харламова из-за того, что тот запрещает ей делать это. Причина оказалась совсем в другом.Подробнее...