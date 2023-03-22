Макаревич сообщил, что совсем не скучает по родному государству

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич заявил, что никакой тоски по родине у него нет.

Исполнитель Андрей Макаревич заявил, что ему некогда скучать по России, так как у него куча дел. Об этом лидер группы "Машина времени" сообщил в интервью Ютуб-каналу "Книжный чел".

Артист добавил, что если бы сидел без дела, то скорее бы стал тосковать по любимой работе, но не как по РФ.

В российском государстве у Макаревича сейчас нет шансов заниматься профессией, а поэтому лучше сейчас в Израиле, где он и находится.

Среди плюсов израильского государства певец отметил также всегда хорошую погоду, солнце, чего родина ему дать не может.