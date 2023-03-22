Бузова пожаловалась, что на концерте в Дубае на нее напал поклонник и разбил ей губу

Ольга Бузова не всегда в восторге от некоторых проявлений любви своих фанатов, Так, на выступлении артистки в Дубае один неадекват разбил ей губу.

Знаменитости не скрывают, что у популярности есть обратная сторона. Не все фанаты умеют красиво выражать свою любовь своему кумиру.

К примеру, Ольга Бузова на концерте в Дубае столкнулась с излишне эмоциональным поклонником. Смельчак выскочил на сцену прямо во время выступления, выхватил у поющей ведущей микрофон, при этом разбив пораженной артистке губу.

Об этом случае Ольга рассказала в своих социальных сетях, отметив, что даже тогда не сбежала со сцены, продолжив петь.

Подписчики похвалили Бузову за стойкость, ответственность и преданность делу, назвав ее настоящим трудоголиком.