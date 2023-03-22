Не допустить ошибок: какие способы хранения продуктов ускоряют их порчу
Правильное хранение продуктов это один из лучших способов сэкономить деньги и сократить количество отходов.
Хозяйки часто допускают ошибки при хранении продуктов, которые могут показаться не очень очевидными. Каких ошибок нужно избегать?
Не нужно мыть овощи
Хотя есть соблазн промыть фрукты и овощи перед хранением их в холодильнике, это не лучший способ продлить их срок годности. Влажность способствует росту микроорганизмов, таких как бактерии и плесень, даже при низкой температуре холодильника.
Об этом заявил доктор философии, консультант по продуктам питания и автор книги "Ответы на 150 вопросов по пищевой науке" Брайан Куок Ле. Он рекомендует мыть фрукты и овощи непосредственно перед употреблением.
Не хранить в открытом виде
Некоторые микроорганизмы (плесень и дрожжи) могут процветать и при низкой температуре холодильника, где они могут циркулировать в воздухе и попадать на продукты питания.
Такое воздействие может ускорить химический распад вкусовых соединений в пище.
Кроме того, продукты могут довольно быстро впитывать запахи в холодильнике, поэтому накрывание продуктов помогает уменьшить образование неприятных привкусов, - пояснил Ле.
Не хранить остатки очень долго
Вопреки распространенному мнению, правильное хранение остатков в холодильнике не означает, что они прослужат долго.
Через три-четыре дня количество микроорганизмов, растущих в свежеприготовленной пище, довольно велико, - говорит Ле.
Эти продукты могут подхватывать споры бактерий и плесени из воздуха или при контакте с загрязненными столовыми приборами, грязными руками или другими продуктами.
Более того, не всегда возможно определить, есть ли в пище болезнетворные микроорганизмы, поскольку эти микробы не изменят ее внешний вид, цвет или текстуру.
Выбрать полку правильно
Еще одна распространенная ошибка при хранении продуктов - размещение продуктов не на тех полках. При неправильном хранении в холодильнике соки из сырого мяса или рыбы могут попадать на другие продукты, потенциально распространяя болезнетворные бактерии.
В частности, сырое мясо может содержать микробы, такие как сальмонелла или кишечная палочка, которые обычно погибают в процессе приготовления. Но, если эти патогены распространятся на другие продукты, они могут представлять риск пищевого отравления.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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