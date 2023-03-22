Никита Пресняков, переехавший в Америку, пишет саундтрек для российского сериала Триггер

Исполнитель Никита Пресняков после того, как перебрался в Штаты, получил работу в РФ. Ему доверено написание саундтрека к продолжению популярного российского сериала "Триггер", главную роль в котором сыграл Максим Матвеев.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков проживает сейчас в Штатах.

Музыкант не сидит без дела. Он развивается как клипмейкер, снимая продукт для американских селебритис.

Также артист записывает саунтрек к российскому кинопроекту, название которого сам Пресняков не озвучивает, но журналисты сошлись во мнении, что это "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, который должен выйти к концу текущего года.

Пресняков-младший уверяет, что после этой работы наконец примется за написание композиций для своего альбома.