Никита Пресняков, переехавший в Америку, пишет саундтрек для российского сериала Триггер
Исполнитель Никита Пресняков после того, как перебрался в Штаты, получил работу в РФ. Ему доверено написание саундтрека к продолжению популярного российского сериала "Триггер", главную роль в котором сыграл Максим Матвеев.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков проживает сейчас в Штатах.
Музыкант не сидит без дела. Он развивается как клипмейкер, снимая продукт для американских селебритис.
Также артист записывает саунтрек к российскому кинопроекту, название которого сам Пресняков не озвучивает, но журналисты сошлись во мнении, что это "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, который должен выйти к концу текущего года.
Пресняков-младший уверяет, что после этой работы наконец примется за написание композиций для своего альбома.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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