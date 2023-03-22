Активность Северной Кореи в запуске ракет заставляет южную соседку задуматься о смене статуса на ядерный

Сеул выразил желание стать полноправным участником четырехстороннего диалога по вопросам безопасности между Австралией, Индией, Японией и США.

На прошлой неделе Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Эта ракетное испытание стало четвертым за последние семь дней. В прошлом году Пхеньян запустил более 70 ракет.

Западные эксперты считают, что такая активность Пхеньяна способствует перспективам ядерной Южной Кореи, сообщают СМИ.

Эта тема занимает западных аналитиков на протяжении десятилетий. Она была одной из основных и во время встречи премьер-министра Японии и его южнокорейского коллеги в Токио.

Военные Южной Кореи тем временем проводили совместные учения с американскими союзниками. Западные аналитики считают, что необходимость укрепления региональной безопасности в Восточной Азии никогда еще не была столь острой.

Сеул выразил желание стать полноправным участником четырехстороннего диалога по вопросам безопасности между Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами.