Доктор Сатриале: хороший сон уменьшает риск развития рака
На качество сна напрямую влияют вечерние ритуалы, окружающая среда и отведенное для ночного отдыха время.
Гигиена сна относится к общему набору практик, привычек и стратегий, обеспечивающих хорошее качество сна. Как именно она работает и какие действенные шаги можно предпринять, чтобы улучшить ночной отдых? Как выработать и поддерживать здоровые привычки сна всю жизнь?
Увы - хороший сон есть не у всех. По словам доктора медицинских наук США Роберта Сатриале, треть американцев в разные периоды своей жизни страдают бессонницей.
Известно, что хорошие привычки улучшают качество сна, и это важно для регулирования кровяного давления, поддержания когнитивных функций и контроля уровня сахара в крови, - отметил эксперт.
Доктор Сатриале также подчеркнул, что хороший сон уменьшает хроническую боль и даже риск развития рака. Его коллега, психолог Андре Аллен считает, что гигиена сна - это не только сон:
Я подчеркиваю важность хорошей гигиены сна практически для каждого. Это фундаментально для физического и психического здоровья.
Аллен также подчеркнул, что хорошая гигиена сна может значительно облегчить засыпание и помочь телу (и мозгу) научиться ассоциировать свою кровать со сном.
Наличие в спальне устройств, излучающих синий свет - таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты и устройства для чтения электронных книг - может нарушить цикл сна.
Многие взрослые могут не задумываться о последствиях того, что засиживаются допоздна, чтобы посмотреть несколько дополнительных серий телешоу.
А также - не отказываются от полуночного перекуса или дополнительного бокала вина, но эти привычки значительно ухудшают общее качество сна, - говорит доктор Сатриале.
Засыпание с включенным телевизором - еще одна плохая привычка, так как даже низкий уровень освещенности и прерывистый шум способствуют ухудшению качества сна.
Эксперты также не рекомендуют спать днем.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья Гончарова
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