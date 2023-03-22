Донна Д'Эррико, известная по сериалу Спасатели Малибу, ответила на нападки хейтеров после ее видео в бикини

Актриса не стала тянуть, ответив своим недоброжелателям, назвавшим ее публикацию непристойной. Стоит отметить, что так окрестили откровенный пост звезды экрана представители СМИ.

Д'Эррико отметила, что это впервые, когда она выкладывает себя в купальнике и рада, что нашла такой отклик в сердцах многочисленных неравнодушных людей.

Донна обещала больше не публиковать подобных видео и фото, чтобы ее не называли непристойной.