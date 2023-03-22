Баффет дал Гейтсу самый главный в его жизни совет

Билл Гейтс и Уоррен Баффет дружат еще с 90-х годов минувшего столетия. Гейтс признался, что совет, данный ему другом однажды, очень помог ему достичь того, что он имеет.

Уоррен Баффет научил своего приятеля Билла Гейтса ценить и защищать самый важный в жизни актив, называемый временем.

Баффет утверждал, что так как в сутках всего 24 часа, в его рабочем календаре нет места встречам, от которых не будет пользы.

Также Уоррен говорил о том, что для того, чтобы достичь успеха просто необходимо уметь говорить "нет".

Баффет понимал, что самому со всем справиться не удастся, по этой причине некоторые задачи необходимо делегировать тем сотрудникам, которые выполнят их лучше всех.

И наконец, нужно продолжать делать то, что у тебя получается лучше, чем у других.

Все эти ценные рекомендации Гейтс взял на заметку и не прогадал.