Сюткин объяснил, почему ушел из группы Браво

Валерий Сюткин рассказал о том, что не поделили члены группы "Браво", и почему он вынужден был покинуть популярный музыкальный коллектив.

Исполнитель Валерий Сюткин выступал в составе группы "Браво" 5 лет.

Музыкант утверждает, что ушел из коллектива по причине творческхи разногласий с коллегами.

"Браво" создавала композиции в стиле рок-н-рола 50-60-х годов в миксе с отечественной музыкой, что изначально нравилось всем участникам.

Позднее лидер группы Евгений Хавтан настаивал на том, что музыку необходимо писать с британской загадочностью, что пришлось не по душе Сюткину.

Валерий остался сторонником "солнечной эстрады", что не поддержали остальные участники коллектива.