Сюткин объяснил, почему ушел из группы Браво
Валерий Сюткин рассказал о том, что не поделили члены группы "Браво", и почему он вынужден был покинуть популярный музыкальный коллектив.
Исполнитель Валерий Сюткин выступал в составе группы "Браво" 5 лет.
Музыкант утверждает, что ушел из коллектива по причине творческхи разногласий с коллегами.
"Браво" создавала композиции в стиле рок-н-рола 50-60-х годов в миксе с отечественной музыкой, что изначально нравилось всем участникам.
Позднее лидер группы Евгений Хавтан настаивал на том, что музыку необходимо писать с британской загадочностью, что пришлось не по душе Сюткину.
Валерий остался сторонником "солнечной эстрады", что не поддержали остальные участники коллектива.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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