Успенская заверила, что не получает пенсионных выплат в США после появления такой информации в СМИ

Испонительница Любовь Усенская заверила, что живет на то, что зарабатывает на концертах. Никакой пенсии в США она не получает.

В СМИ появились сведения, что Любовь Успенская является гражданкой США и получает там пенсию.

Знаменитость опровергла эту информацию, а также высказалась о своем пособии по возрасту в России.

Артистка заявила, что намерена работать до последнего своего вздоха, а пенсию готова подарить тому, кто в ней нуждается.

Еще в далеком 1977 году певица последовала за мужем, который переехал в Штаты. В Россию звезда сцены вернулась в 1993 году.