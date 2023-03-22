Успенская заверила, что не получает пенсионных выплат в США после появления такой информации в СМИ
2023-03-22 13:11
Испонительница Любовь Усенская заверила, что живет на то, что зарабатывает на концертах. Никакой пенсии в США она не получает.
В СМИ появились сведения, что Любовь Успенская является гражданкой США и получает там пенсию.
Знаменитость опровергла эту информацию, а также высказалась о своем пособии по возрасту в России.
Артистка заявила, что намерена работать до последнего своего вздоха, а пенсию готова подарить тому, кто в ней нуждается.
Еще в далеком 1977 году певица последовала за мужем, который переехал в Штаты. В Россию звезда сцены вернулась в 1993 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова