Цыганова накинулась на покинувших РФ коллег за русофобию

Виктория Цыганова убеждена, что артисты покинувшие Россию ненавидели свою страну всегда, только успешно притворялись.

Исполнительница Виктория Цыганова заявила, что не раз видела, как ее коллеги показывали презрение к своим поклонникам.

По мнению звезды сцены, только деньги, которые артисты "гребли лопатой", удерживали их в России.

Артистка убеждена, что покинувшие родное государство знаменитости всегда ненавидели свое государство, а теперь наконец показали истинное лицо.

Сама Цыганова постоянно заявляет о том, что является патриотом страны и занимается оказанием помощи участникам СВО от РФ в Донбассе.