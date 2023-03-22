Дакота в день рождения получила от фанатов 1 000 000 рублей

Певица Рита Дакота получила от поклонников отличный подарок на день рождения. Артистка стала счастливой обладательницей более, чем солидной суммы.

Примечательно, что свое 33-летие Рита Дакота праздновала в начале марта, когда и разместила в Сети номер своей банковской карты, призвав фанатов перечислять ей деньги.

Артистка оправдалась, что деньги собирает исключительно для продвижения ее нового альбома "Sat Nam".

Бойфренд певицы перечислил на ее карту 1 000 000 российских рублей. С остальными "пожертвованиями" знаменитость собрала около 2 000 000 рублей.

Конечно, были и недовольные подобной акцией, но Дакота поспешила объяснить им, что такой опыт называется краудфандингом, суть которого в добровольных взносах фанатов на развитие музыкального коллектива.