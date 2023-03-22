Концерт Басты, который был запланирован на 26 марта в Новокузнецке, отменен

Выступление исполнителя Василия Вакуленко (Баста) не состоится в Новокузнецке. Рэпер должен был радовать местных фанатов 26 марта.

Стало известно, что концерт известного исполнителя Басты, запланированный на 26 марта, не состоится в Новокузнецке.

Мероприятие должно было проходить в Доме спорта "Кузнецких металлургов", а все билеты были раскуплены жителями города.

Организаторы "божатся", что концерт пройдет осенью текущего года и даже назвали точную дату - 17 октября.

Тем, кто не сможет присутствовать на выступлении рэпера, предложили вернуть потраченные за билеты средства.

Интересно, что 25 марта Вакуленко должен выступить в Кемерово, а информации об отмене мероприятия там не было.