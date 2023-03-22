Кожевникова высказалась на предмет своего расставания с мужем

Актриса Мария Кожевникова прокомментировала информацию о том, что расстается с нынешним мужем и у нее роман с экс-супругом покойной певицы Юлии Началовой Евгением Алдониным.

Мария Кожевникова, услышав, что ее развели с мужем, да еще и приписали роман с Евгением Алдониным, который был женат на исполнительнице Юлии Началовой, умершей в 2019 году, выразила надежду, что над новостью посмеется не только она.

Кожевникова убеждена, что эта информация повеселит и Алдонина с его нынешней супругой.

Знаменитость заверила, что более 12 лет счастлива со свои мужем, бизнесменом Евгением Васильевым и разводиться не планирует.

Пара обвенчалась в 2013 году в Свято-Николаевском соборе в Ницце.