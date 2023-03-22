Блиновская высказалась по поводу проверки ее доходов полицией

Любительница онлайн-марафонов Елена Блиновская высказалась по поводу проверки ее доходов стражами порядка.

Елена Блиновская, находящаяся на отдыхе Японии, заверила, что ее сотрудники ведут учет доходов очень аккуратно.

Также основательница знаменитого "Марафона желаний" заверила, что никаких проверок ее доходов не ведется, по крайней мере, у нее такая информация отсутствует.

В СМИ сообщалось, что проверка Блиновской запущена после нескольких жалоб со стороны слушателей ее марафонов.

Елена в курсе, что с начала года проверяют ее коллег, но ее это, к счастью, не коснулось.

Звезда интернета не скрывает, что раньше к ней уже приходила прокуратура, требуя документацию и была удовлетворена состоянием дел знаменитости.