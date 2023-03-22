RBB: Мошенники заработали на пандемии в Германии не менее полумиллиарда евро

Мошенники незаконно получили не менее полумиллиарда евро за счет государственной помощи в борьбе с коронавирусом и взымая плату за тесты, сообщает в среду Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

С марта 2020 года следственные органы инициировали более 30 000 соответствующих процедур по всей Германии.

Большинство дел о мошенничестве были возбуждены в Берлине, где по данным LKA, было проведено более 13 000 процедур мошенничества с различными экономическими пособиями и более 500 процедур выставления счетов с помощью тестов на Covid. Причиненный ущерб оценивается в 243 миллиона евро.

В столице предприниматели и самозанятые смогли быстро и легко обратиться за помощью в начале пандемии.

Согласно отчету, инвестиционный банк Берлин выплатил в общей сложности более семи миллиардов евро в рамках 36 различных программ помощи для 430 000 заявителей.

Берлин превратился в «горячую точку для мошенников», отмечает RBB.