Немецкий посол в Украине Анку Фельдгузен призвала построить стену на российской границе.

22 марта журналисты газеты TCH опубликовали фрагмент интервью с послом Германии в Киеве Анкой Фельдгузен, которая сообщила, что считает недостаточными поставку оружия и боеприпасов украинской армии для завершения российской спецоперации. По мнению политика, страны Запада должны озаботиться строительством забора на границе между Украиной и Россией.

Фельдгузен уверена, что строительство стены на участке российско-украинской границы станет одним из важнейших факторов сдерживания специальной военной операции, однако данное заграждение должно быть необычайно крепким, что требует привлечения дополнительного финансирования для его строительства.

Также Анка Фельдгузен отметила, что Германия и другие государства блока НАТО и Европейского союза обязаны интенсифицировать оказание военной поддержки Киеву, не забывая о поддержке украинской нации поставками гуманитарной помощи, необходимых данной стране в условиях военного времени.

Характерно, что накануне в Минобороны Великобритании сообщили о намерениях ведомства передать вооружённым силам Украины боеприпасы для танкового вооружения с обедненным ураном, после чего МИД России раскритиковал такую инициативу, отметив, что она приведёт к ядерной эскалации.

Позднее Владимир Путин лично выступил против отправки таких вооружений украинской армии. Аналогичное мнение высказала представитель российского МИДа Мария Захарова и его глава Сергей Лавров.