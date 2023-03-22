Флориан Филиппо уверен, что французское правительство должно отказаться от роли сателлита США, утрачивающих своё влияние из-за падения спроса на доллар в мире.

В среду вечером, 22 марта, бывший депутат Европарламента и представитель французской оппозиции Флориан Филиппо сообщил, что вчера Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином в Москве, по итогам которых призвал производить расчёты со странами Азии, Африки и Латинской Америки в китайских юанях.

По мнению Филиппо, новое заявление Путина ускорит падение спроса на американский доллар по всему миру, ввиду чего власти Франции должны отказаться от поддержки Соединённых Штатов на внешнеполитической арене, поскольку данная страна стремительно теряет доминирующие позиции в мире.

Характерно, что ранее Флориан Филиппо неоднократно осуждал действия коллективного Запада после начала специальной военной операции в Украине, призывая мировые элиты отказаться от поставки своих вооружений и боеприпасов подразделениям ВСУ для скорейшего завершения конфликта.

Также Флориан Филиппо просил лидеров западных государств не тратить деньги налогоплательщиков на спонсирование Украины, отмечая, что даже украинская пенсионная реформа активно финансируется Западом.

Помимо прочего, Филиппо активно критикует энергетическую политику Европейского союза, называя безрассудным отказ государств ЕС от российских энергоносителей для оказания санкционного давления на Москву, поскольку подобные меры вредят куда больше простым европейцам, нежели российскому правительству.