Евроньюс: Грозные горгульи готовы вернуться на Нотр-Дам де Пари

Эти статуи, которые защищали здание собора от молний не смогли противостоять пожару 2019 года и как многие другие атрибуты были разрушены огнем.

Как сообщает Евроньюс, их удалось восстановить команде скульпторов, которые воссоздали скульптуры по их первоначальному образу.

Сейчас наступил последний этап реставрации, в ходе которой знаменитый собор возрождается из пепла.

Реконструкция собора Нотр-Дам-де-Пари идет по плану, чтобы он снова открылся для публики в конце 2024 года, заверили журналистов представители строительных организаций.