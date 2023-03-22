Евроньюс: Грозные горгульи готовы вернуться на Нотр-Дам де Пари
2023-03-22 17:07
Эти статуи, которые защищали здание собора от молний не смогли противостоять пожару 2019 года и как многие другие атрибуты были разрушены огнем.
Как сообщает Евроньюс, их удалось восстановить команде скульпторов, которые воссоздали скульптуры по их первоначальному образу.
Сейчас наступил последний этап реставрации, в ходе которой знаменитый собор возрождается из пепла.
Реконструкция собора Нотр-Дам-де-Пари идет по плану, чтобы он снова открылся для публики в конце 2024 года, заверили журналистов представители строительных организаций.
Опубликовано: Тарас Медведев