Директор Вовк высказалась в ответ на выпад Галкина в адрес ведущей
2023-03-22 17:23
Директор Ангелины Вовк отреагировала на шутку комика Максима Галкина на концерте в Америке в адрес известной ведущей.
Директор Ангелины Вовк нелестно высказалась в адрес Максима Галкина, который отпустил о ее подопечной шутку с американской сцены.
Сотрудник ведущей уверена, что юморист за деньги готов родную мать продать.
Юмор свой Галкин направил в сторону Вовк в связи с ее желанием отправиться в зону спецоперации, чтобы обратиться к жителям Украины.
Комик посоветовал ведущей прихватить Хрюшу, Степашку, а главное - Филю, подразумевая Филиппа Киркорова, который способен установить перемирие на фронте на несколько дней, если оденет свои прозрачные лосины.
Опубликовано: Наталья Гончарова