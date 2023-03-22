Директор Вовк высказалась в ответ на выпад Галкина в адрес ведущей

Директор Ангелины Вовк отреагировала на шутку комика Максима Галкина на концерте в Америке в адрес известной ведущей.

Директор Ангелины Вовк нелестно высказалась в адрес Максима Галкина, который отпустил о ее подопечной шутку с американской сцены.

Сотрудник ведущей уверена, что юморист за деньги готов родную мать продать.

Юмор свой Галкин направил в сторону Вовк в связи с ее желанием отправиться в зону спецоперации, чтобы обратиться к жителям Украины.

Комик посоветовал ведущей прихватить Хрюшу, Степашку, а главное - Филю, подразумевая Филиппа Киркорова, который способен установить перемирие на фронте на несколько дней, если оденет свои прозрачные лосины.