СМИ сообщили о неправомерных действиях одесских военных комиссаров, которые нелегально раздают повестки мужчинам.

22 марта журналисты украинского новостного агентства "Думская" опубликовали сведения о том, что на территории Одессы участились случаи незаконной раздачи повестки для явки граждан Украины мужского пола в военные комиссариаты. В частности, одесские военкомы начали вскрывать двери отмычками для вручения повесток.

По данным "Думской", самым громким из таких случаев является недавний инцидент, в котором работники военного комиссариата в Одессе вскрыли отмычки частного жилого дома, что попало на камеры видеонаблюдения, записи с которых очутились в распоряжении местных журналистов.

На видеозаписях видно, как неустановленные лица в украинской военной форме незаконно вскрывают дверь из металла в частном доме, используя для этого отмычки, после чего мужчины вошли в частное жилище вместе с человеком в гражданской одежде, который держал в руках какие-то бумаги.

Характерно, что проукраинские СМИ ранее неоднократно публиковали доказательства участившихся случаев неправомерной мобилизации в стране, демонстрируя фотографии и видео того, как военкомы мобилизуют мирных граждан на улицах и в общественных местах, в том числе в кафе быстрого питания.

Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что ВСУ вынуждены мобилизовать несовершеннолетних из-за дефицита живой силы, вызванного большими потерями в рядах украинской армии после начала российской спецоперации.