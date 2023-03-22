Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам Су-27, перехвативших дрон США MQ-9

Сергей Шойгу наградил пилотов российских ВКС, которые предотвратили вторжение американского беспилотника в зону проведения спецоперации.

Вечером 22 марта министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил российских лётчиков, которые пилотировали истребитель военно-космических сил РФ Су-27 и осуществили перехват американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в небе над акваторией Чёрного моря.

По словам Шойгу, ордена мужества вручены российским пилотам за то, что они героически предотвратили подлёт БПЛА Соединённых Штатов в зону проведения специальной военной операции армии России. Также Сергей Шойгу отметил, что американский дрон был разведывательным и мог помогать украинской армии в планировании будущих военных операций.

После церемонии награждения один из лётчиков, участвовавших в перехвате беспилотника США, дал интервью российским журналистам, где подробно рассказал об инциденте. Респондент утверждает, что во время несения боевого дежурства поступил сигнал о появлении неопознанного летающего объекта недалеко от границ России.

Позднее лётчики российских ВКС установили, что НЛО является американским дроном класса MQ-9, после чего истребитель Су-27 был поднят в воздух на его перехват и осуществил манёвры, целью которых было выдворение американского БПЛА на максимально удалённое расстояние от границ РФ.

При этом пилот отметил, что во время выполнения операции по перехвату дрона Соединённых Штатов российский истребитель вооружения не применял и в контакт с беспилотником не вступал.