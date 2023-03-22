Insider: двое заключенных бежали из тюрьмы в Вирджинии разобрав стену с помощью зубной щетки

По данным офиса шерифа Ньюпорт-Ньюс, во время переклички в тюрьме в четверг пропали двое заключенных, которые бежали проломив стену.

Заключенные по имени Джон М. Гарза и Арли В. Немо, использовали «примитивные инструменты», сообщает источник.

По заявлению шерифа заключенные польлзовались зубной щеткой и куском арматуры, чтобы пробить дыру в стене камеры.

В итоге им все же удалось совершить "дерзкий побег".

«Им удалось выявить слабость конструкции, используя примитивные инструменты, сделанные из зубной щетки и металлического предмета», — говорится в пресс-релизе NNSO.

С их помощью заключенные добрались до арматуры, связывавшей стену и выломали одну из них, которая затем стала основным инструментом.

Однако, заключенным пришло в голову не прятаться где-нибудь подальше, а посетить ближайший ресторан быстрого питания IHOP в семи милях от соседнего с тюрьмой города Хэмптон, штат Вирджиния.

В пресс-релизе NNSO говорится, что частные лица уведомляли правоохранительные органы, когда увидели разыскиваемых в IHOP.

«Я благодарен гражданам, которые наблюдали за Гарзой и Немо в IHOP и уведомили правоохранительные органы. Это подкрепляет утверждение: «увидишь что-нибудь, скажи что-нибудь», — сказал шериф Гейб Морган в пресс-релизе.

В офисе шерифа добавили, что они изучают другие недостатки безопасности и конструкции в тюрьме и что обвинения, связанные с побегом, находятся на рассмотрении.