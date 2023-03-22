Энтони Блинкен осудил закон против гомосексуализма в Уганде

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен в среду осудил принятие закона против гомосексуализма в Уганде, призвав не применять его.

«Мы настоятельно призываем правительство Уганды пересмотреть применение этого закона», — написал госсекретарь США в Твиттере, подчеркнув, что этот закон «бросает вызов основным правам всех угандийцев и может повлиять на борьбу со СПИДом».

Парламент Уганды во вторник вечером проголосовал за закон, предусматривающий суровые наказания для людей, вступающих в однополые отношения, в стране, где гомосексуальность уже запрещена законом.

Закон должен быть представлен президенту Йовери Мусевени, который может либо принять его, либо наложить на него вето.

Уганда имеет строгое законодательство против гомосексуализма — наследие британских колониальных законов — но с момента обретения независимости от Великобритании в 1962 году не было никаких судебных преследований за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию.