Цветовод-любитель рассказала о своем опыте выращивания неприхотливого трахелиума

Выглядит растение очень мило: пушистые легкие фиолетовые облака, составленные из сотен миниатюрных цветочков-звездочек. Простая красота, без изысков и претензий, но очень радует глаз и душу.

Крохотные цветки напоминают колокольчики-звездочки. Цвет обычно фиолетовый или синий, иногда встречаются голубые или розовые экземпляры.

У трахелиума тонкий ванильный аромат. Цвести начинает в конце лета и продолжает радовать до холодов.

В дачном хозяйстве удобен тем, что при своей миловидности он еще и неприхотлив. Сажать растение можно в легкой тени или на солнце. Однако знойную жару оно не любит.

Грунт подбираем легкий, воздушный, хорошо дренированный, насыщенный питательными элементами.

Трахелиум не боится сухой погоды, поливать нужно только если засушливый период длится долго.

Можно комбинировать с розами и декоративными травами. Отлично смотрится у дорожек или возле заборов. Высаживают трахелиум в альпинариях или миксбордерах.

Из цветов получаются великолепные букеты, которые потом очень долго стоят в вазе и не вянут.