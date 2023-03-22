Полиция подняла подводную лодку наркокурьеров, затонувшую у берегов Галисии

Испанская полиция провела спецоперацию по подъему затонувшей подводной лодки, которая, предположительно, транспортировала наркотики из Колумбии.

В своем Твиттере правоохранители показали момент подъема субмарины длинной около 15 метров.

Сообщается, что лодку затопили уже после того, как курьеры перевезли наркотики на берег, где в феврале были обнаружены два катера.

После экспертизы будет установлена причастность подлодки к операциям наркодельцов.

В 2019 году такое же судно длиной около 20 метров было арестовано в этом же регионе и удалось задержать двух членов экипажа лодки из Эквадора.

Субмарина перевозила три тонны колумбийского кокаина.

Такие аппараты строит колумбийская наркомафия, они движутся не глубоко под водой, пересекая океан и их сложно отследить.