Китай зарегистрировал первую матричную РНК-вакцину от Covid

Китай дал зеленый свет на использование первой китайской матричной РНК -вакцины против Covid, заявил в среду ее производитель.

Вакцина, разработанная фармацевтической группой CSPC, была одобрена для «экстренного использования» органом по регулированию здравоохранения, говорится в заявлении компании.

Она показала эффективность на испытаниях, во время которых ее использовали в качестве бустерной дозы для людей, которые уже получили другие типы вакцин.

Вакцины с матричной РНК считаются одними из наиболее эффективных в снижении тяжелых форм заболевания и смертности от коронавируса. Обычные вакцины стремятся приучить организм к вирусу, вводя его непосредственно в организм в аттенуированной или обезвреженной форме.

Матричные вакцины сосредотачиваются на небольшой части вируса — в случае SARS-CoV-2, на так называемом белке «шип», и стремятся ввести в организм нити генетических инструкций, называемых матричной РНК, инструктируя организм производить этот белок.