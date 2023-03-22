Американец познакомился с девушкой в Tinder и лишился своего Jaguar

Она попросила разрешения сесть за руль, и рванула туда, где находился ее подельник с пистолетом.

Поиски нового романа для одного из американцев закончились тем, что его Jaguar украли прямо из-под носа.

Тридцатидвухлетний Майк Вальехо, считающий себя “техническим миллионером”, живет в Портленде, штат Орегон. Когда его брак начал разваливаться, Майку захотелось общения, и он решил присоединиться к Tinder.

В итоге он остановился на профиле женщины по имени Кай. Ее профиль был странным и спартанским: у девушки не было биографии и только две фотографии. Майк и Кай разговорились и назначили дату и время встречи.

Тогда все стало еще более странным: девушка задавала случайные вопросы, и Майк послушно отвечал. Кай интересовалась, будет он платить за отель наличными или картой, на какой машине приедет.

Майк в итоге рассказал избраннице о своем Jaguar F-Type. Та спросила: может ли она сесть за руль? Он согласился.

Когда они встретились, Майк понял, что Кай не похожа на фото в ее профиле. Когда он бросил девушке ключи от Jaguar, та вела машину как сумасшедшая и, казалось, не знала района, где назначила свидание.

После ужина Кай отвезла их (на Jaguar Майка) в Орегон: по ее словам, здесь она остановилась на ночь у подруги.

То, что произошло дальше, не укладывалось в голове. Девушка остановила авто, на дороге возник незнакомец с пистолетом. Угрожая оружием, он заставил владельца Jaguar отдать им свои деньги, после чего разбойники умчались в ночи на его авто.

"Бонни и Клайда" нашего времени объявили в розыск. А Майк, похоже, теперь не скоро решится на новое знакомство.