Британские биологи подтвердили случай гибели морских свиней от птичьего гриппа

Ученые намерены контролировать колонии морских птиц после того, как на побережье Йоркшира блы обнаружена погибшая от птичьего гриппа морская свинья.

Исследования проведенные в Восточном Йоркшире, где в феврале обнаружили тушу мертвой морской свиньи подтвердили подозрения на причины гибели животного от вируса H5N1.

Чиновники в здравоохранении заявили, что «риск штамма H5N1 для нептичьей дикой природы Великобритании остается низким».

Йоркширский фонд дикой природы все же решил проверить колонии диких морских птиц на наличие вспышек эпидемии этого заболевания.