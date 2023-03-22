Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

После парламентских дебатов в Стокгольме явное большинство депутатов проголосовало за отказ Швеции от десятилетий неприсоединения в пользу членства в НАТО.

Для этого необходимо было внести изменения в два закона. Только две из восьми партий в шведском парламенте были против вступления.

Однако Швеция сможет стать членом НАТО только после того, как все 30 государств-членов ратифицируют ее присоединение.

28 стран уже сделали это. Венгрия и Турция по-прежнему отказываются. Так Анкара блокирует прием Швеции в альянс на том основании, что Швеция недостаточно последовательно действует против «террористических организаций».

Чтобы урегулировать спор, Швеция недавно представила проект ужесточения законов о борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил в Стокгольме, что, несмотря на турецкую блокаду, он уверен, что Швеция сможет стать членом альянса к следующему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.