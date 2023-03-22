Британка выставила на продажу дом в котором прожила 102 года

104-летняя британка Нэнси Гиффорд всю жизнь прожила в одном доме, но приняла решение продать его, сообщает РА.

В свой 104-й день рождения, который пожилая женщина отпраздновала во вторник, она выставила дом на продажу из-за состояния своего здоровья.

Чуть больше 100 лет назад ее родители заплатили всего 200 фунтов стерлингов за дом с тремя спальнями в английской деревне Стрит,

Сйчас его выставили на рынке недвижимости по цене 170 000 фунтов стерлингов. По данным британского центрального банка, покупательная способность фунта в 1921 году составляла бы сегодня почти 39 фунтов (около 44 евро).

