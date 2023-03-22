Садовод-эксперт рассказал, когда сажать гладиолусы и как добиться пышного цветения
Опытный садовод объяснил, когда лучше высаживать гладиолусы по весне и раскрыл секреты долгого цветения.
Итак, определяемся со сроками.
Когда сажать
Оптимальное время посадки - конец зимы/начало весны, когда почва будет достаточно мягкая для проведения посевных работ. В регионах с умеренным климатом обычно сажают в марте-апреле.
Если не ошибиться со сроками, луковицы хорошо закрепятся в почве до прихода летнего зноя. Жара опасна для луковиц, они могут пересохнуть, что уменьшит период цветения.
Опоздав с посадкой, можно тоже не увидеть долгого цветения, или оно начнется гораздо позже привычного срока.
Готовим почву
Она должна быть плодородной, дренированной. Необходимо добавить в землю компост или настоявшийся навоз. Рекомендуемый уровень РН - 6-7.
Место должно быть солнечным, хорошо проветриваемым. Сырость для гладиолусов опасна и приводит к грибку. Так что никаких низин.
Посадка
Выкапывается лунка глубиной в 2-3 раза больше чем размер луковицы и шириной в два раза больше ее диаметра. Луковица укладывается острым кончиком кверху.
Прикрывается слоем земли. Между луковицами надо соблюдать расстояние около 20 см. Заглубляются в почву на 20 см. Посаженные луковицы нужно хорошо поливать, но не заливать.
Полезные советы
Чтобы гладиолусы хорошо росли и развивались, удобрять их надо при посадке и потом, когда уже из земли выйдут листики. Подойдет комплексное сбалансированное удобрение для луковичных.
Если выбран рослый сорт, растения надо подвязывать, защищая от сильного ветра и ливня.
Когда появились отцветшие соцветия, их надо удалять, чтобы растение не тратило силы на производство семян.
Для букета берут гладиолусы, у которых начинают раскрываться нижние цветки. Срезы делаются хорошо отточенным предметом.
Опубликовано: Храмова Оксана