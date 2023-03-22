Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на франко-швейцарской границе

Землетрясение силой 4,2 балла по данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass) ощущалось в среду в районе Бельфор, а также на северо-западе Швейцарии.

Эпицентр был обнаружен на швейцарской стороне в районе Юра, в нескольких сотнях метров от границы на глубине 13 км.

Швейцарская сейсмологическая служба, со своей стороны, оценила силу землетрясения в 4,3 балла, уточнив, что оно ощущалось в городе Поррантруи.

Власти регионов пока не сообщили о каких-то разрушениях или жертвах.