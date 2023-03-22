За три дня 17 депутатов Национальной ассамблеи Франции подверглись насилию

Начиная с 19 марта количество угроз в адрес избранных должностных лиц с нанесением ущерба значительно увеличилось, сообщил в среду председатель Национальной ассамблеи.

Насилие и угрозы в адрес парламентариев, выступающих за пенсионную реформу, усиливаются.

По сведениям СМИ, усиление агрессии в адрес народных избранников выросло после того, как было спасено от вотума недоверия правительство Элизабет Борн.

С 19 марта жертвами насилия стали не менее 17 депутатов. Цифры были предоставлены СМИ МВД, а также в отчете охранного подразделения Национального собрания.