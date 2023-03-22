Урожай обеспечен: луковая настойка творит чудеса в огороде и на клумбе

Чтобы добиться максимального эффекта, желательно каждому из растений подобрать свой рецепт.

С луковой шелухой и урожай неплохой. Эту простую истину знали еще наши прабабушки, и активно пользовались луковыми настойками и отварами, чтобы крепить здоровье огородных и домашних растений.

Как использовать это средство? Репепты разные, так что выбрать есть из чего

Универсальный

1 стакан шелухи залить 2 литрами воды, настоять полсуток. Не процеживать: шелуха является отличной органикой, от которой почве только польза.

Очень ценят такую подкормку цветы - как домашние, так и садовые. Благодаря луковому отвару, растения лучше развиваются и меньше болеют. Для эффекта достаточно двух таких поливов в неделю.

Концентрат для огорода

1 стакан шелухи залить 2 литрами воды, кипятить 5 минут, накрыть тару и держать в теплом месте (или укутать). Настаивать, пока отвар не станет темно-коричневым. Затем добавить воды, чтобы довести объем до 10 литров. Поливать овощные культуры два раза в месяц.

Для плодов и ягод

1 стакан шелухи залить 10 литрами холодной воды, настоять 4 суток, процедить. Опрыскать ягодные кустарники (отлично, если в момент цветения), плодовые деревья. Такой полив любят и луковичные растения.