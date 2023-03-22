ФРС повышает ставки в США на 0,25 процента на фоне банковского кризиса

Федеральная резервная система США в среду объявила о повышении процентной ставки на 0,25 пункта до диапазона между 4,75 % и 5 % на фоне кризиса.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду объявила о повышении процентной ставки на 0,25 пункта до диапазона между 4,75 % и 5 % на фоне кризиса, вызванного крахом двух банков в стране и спасением третьего.



Это девятое повышение ставки за год для борьбы с инфляцией, хотя оно меньше, чем ожидала ФРС, которая говорила об ускорении темпов повышения ставки, когда банковский кризис еще не разразился.



Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), принявший решение после двухдневного заседания, заявил, что "банковская система США здорова и устойчива".



"Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятий, что окажет влияние на экономическую активность, найм и инфляцию. Степень этих последствий неопределенна. Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", - говорится в записке.