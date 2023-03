Платформа для поиска работы Indeed сократит 2 200 рабочих мест

Американская платформа для поиска работы Indeed заявила в среду, что сократит около 2200 рабочих мест, или 15% своего штата.

Генеральный директор Крис Хайамс, который сократит базовую зарплату на 25%, заявил, что количество будущих вакансий в целом находится на уровне или ниже, чем до пандемии, и что компания слишком велика.



Корпоративная Америка сокращает персонал такими темпами, каких не было со времен финансового кризиса более десяти лет назад, готовясь к экономическому спаду, вызванному агрессивным повышением ставок центральными банками по всему миру.



Компании Meta Platforms Inc и Amazon.com Inc объявили о втором раунде увольнений, поскольку они стремятся сократить расходы.



В Indeed, помимо прочих мер поддержки в рамках выходного пособия, пострадавшие сотрудники получат премию за январь-март, регулярную зарплату за месяц, накопленные оплачиваемые отгулы и доступ к услугам по охране психического здоровья, говорится в блоге компании.