Джон Томас, был осужден по обвинению в мошенничестве

Владелец страховой компании Thomas Insurance, был осужден за продажу поддельных страховых полисов почти на 5 миллионов долларов.

Владелец страховой компании из Пенсаколы на северо-западе Флориды был приговорен к 14 годам тюремного заключения за продажу клиентам поддельных страховых полисов на сумму $4,8 млн, сообщила в среду прокуратура США по Северному округу Флориды.



52-летний Джон Томас, владелец страховой компании Thomas Insurance, был осужден по обвинению в "мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег" в связи с мошеннической продажей страховок, за что он также должен выплатить 8,3 миллиона долларов в качестве реституции.



"Этот приговор должен послужить серьезным сдерживающим фактором для тех, кто обманывает наших граждан, в данном случае лишая их важнейшего страхового покрытия просто для того, чтобы незаконно обогатиться", - говорится в заявлении прокурора США Джейсона Р. Куди.



Согласно обвинительным документам, в период с 2013 по 2021 год Томас занимался страховым бизнесом и обманул клиентов на сумму более 4,8 миллиона долларов США в виде страховых премий, используя "вид страхового мошенничества, известный как отвлечение страховых премий".