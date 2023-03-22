В США арестовали бывшего мэра Гаити, обвиняемого в политическом насилии

Бывший мэр сельского города Гаити был арестован по обвинению в мошенничестве с визами в США.

Бывший мэр сельского города на Гаити был арестован по обвинению в мошенничестве с визами в США в среду, на следующий день после того, как суд присяжных обязал его выплатить 15,5 миллионов долларов в связи с обвинениями в том, что он руководил кампанией убийств и других актов насилия против своих политических противников.



Федеральные прокуроры в Бостоне заявили, что 50-летний Жан Морозе Вилиена незаконно получил грин-карту, позволяющую ему постоянно жить в США, ложно заявив, что он не приказывал и не осуществлял внесудебных и политических убийств на Гаити.



Прокуроры заявили, что на самом деле он лично совершил или приказал покалечить, причинить вред, унизить или убить своих противников после того, как в декабре 2006 года был избран на четырехлетний срок мэром города Лес-Ируа, Гаити.



В 2008 году он успешно добился визы. Сейчас он живет в Малдене, штат Массачусетс, и работает водителем грузовика. Адвокат Вилиена не ответил на просьбу о комментарии.



Обвинительное заключение было вынесено через день после того, как суд присяжных обязал его выплатить 15,5 миллионов долларов по иску трех гаитянских граждан - Давида Бонифаса, Джудерса Йсеме и Ниссажа Мартира - обвинявших Вилиену в преследовании их или их родственников в бытность его мэром.