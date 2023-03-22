Криптовалюта Chainlink подорожала более чем на 4% за 24 часа

Объем торгов Chainlink за последнюю неделю вырос на 30,00%, двигаясь параллельно с общим предложением валюты, которое увеличилось на 1,27%.

Цена Chainlink (CRYPTO: LINK) за последние 24 часа выросла на 4,36% до $7,65. За последнюю неделю LINK выросла более чем на 15,00% с $6,61 до текущей цены.



Объем торгов Chainlink за последнюю неделю вырос на 30,00%, двигаясь параллельно с общим предложением валюты, которое увеличилось на 1,27%. В результате объем оборотного предложения достиг 491,60 млн, что составляет примерно 49,16% от пикового объема предложения в 1,00 млрд долларов.

По нашим данным, по рыночной капитализации LINK в настоящее время занимает 21 место с капитализацией 3,76 млрд. долларов.