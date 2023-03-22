37 млн. человек не имеют доступа к питьевой воде в Латинской Америке

Около "37 миллионов человек не имеют доступа к питьевой воде" в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Более 80% стран региона страдают от проблем, связанных с дефицитом воды, предупредила ОАГ в среду.



Кроме того, по случаю Всемирного дня воды, Организация американских государств в своем заявлении предупреждает, что около 50% граждан региона проживают в районах "экстремальной" и "высокой" климатической уязвимости, а 110 миллионов человек "не имеют доступа к современным санитарным услугам".



По данным ОАГ, изменение климата усугубляет проблемы управления водными ресурсами в регионе. В качестве примера она приводит ускоренную потерю ледников Южной Америки, что "влияет на обеспечение водой для потребления человеком, сельскохозяйственного использования и производства гидроэлектроэнергии".



Засухи и нехватка воды в Центральной Америке и Карибском бассейне "привели к росту бедности, отсутствию продовольственной безопасности и миграции, а также к увеличению гендерного неравенства", - сетует организация.



Время "уходит, и темпы должны быть ускорены" для достижения цели "Вода для всех", одной из целей ООН в области устойчивого развития, говорится в сообщении.