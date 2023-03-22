Четыре землетрясения силой до 5,3 балла произошли на Тайване

Четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,3 произошли сегодня в восточной части Тайваня, сообщений о человеческих жертвах и материальном ущербе пока нет, сообщают местные СМИ.

Землетрясения произошли в течение 14 минут, между 9.45 и 9.59 по местному времени (1.45 и 1.59 GMT), в уезде Хуалиен, согласно данным Сейсмологического центра Метеорологического бюро острова, которые приводит официальное информационное агентство CNA.



Эпицентр землетрясений находился примерно в 50 километрах к юго-западу от уездного центра, а их глубина составляла от 3,4 до 8,3 километра.



Пока власти не сообщили о жертвах или материальном ущербе.



Тайвань расположен на стыке Филиппинской и Евразийской плит, поэтому землетрясения на острове происходят часто.